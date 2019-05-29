Son dakika… Almanya ile Fransa karşı karşıya geldi

Seçimlerde merkez sağ ve merkez sol bloklar çoğunluğu kaybederken, Yeşiller ve Milliyetçiler zemin kazandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AP’de merkez sağ partileri bir araya getiren Avrupa Halk Partisi (EPP) Grup Başkanı Manfred Weber’in AB Komisyonu Başkanı olmasını istiyor. Brüksel’de dün gerçekleştirilen AB liderler zirvesi öncesinde konuşan Merkel, AB’nin yeni yönetici isimleri üzerinde 20-21 Haziran zirvesine kadar uzlaşma olmasını umut ettiklerini de vurguladı.

Fakat zirve sonrası konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Merkel’le aynı fikirde olmadığını açık ederek, Weber’in kendiliğinden başkan seçilmesine karşı olduğunu belirtti. Macron “Artık iki partinin çoğunluğu yok. Bu nedenle Avrupa halkının yeni seçimine göre farklı bir yapı inşa etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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EN BÜYÜK GRUBUN ADAYI BAŞKAN OLUR PRENSİBİ

EPP 23-26 Mayıs arasında yapılan AP seçimlerinden, güç kaybetse de, en büyük grup olarak çıkmayı başladı. ‘Spitzenkandidat’ olarak anılan sisteme göre en büyük grubun adayı Avrupa Komisyonu Başkanı oluyor. Jean-Claude Juncker 2014’te bu şekilde göreve getirilmişti. Berlin Yönetimi bu nedenle Weber’in Avrupa Komisyonu başkanı olması için ısrar ediyor.

Emmanuel Macron, AB Komisyonu başkanlığı için, rekabetten sorumlu AB Komiseri Margrethe Vestager ve Hollandalı AB Komisyon Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın isimlerini öne çıkarıyor.

Avrupa seçiminin ardından AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Parlamentosu başkanlıkları ile AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilciliği için seçim yapılacak. Bu pozisyonlar için 28 üye ülke liderlerinin uzlaşması ve adayların 751 sandalyeli Parlamento’da salt çoğunluğun (367) oyunu alması gerekiyor. Liderlerin, 20-21 Haziran’da yapılacak AB zirvesi öncesi bir uzlaşmaya varması şart.