Son dakika… Almanya Türkiye’ye seyahat uyarısını güncelledi: Şehir adı verdiler

Alman Dışişleri Bakanlığı, her ülke hakkında seyahat ve güvenlik bilgilerinin bulunduğu internet sayfasının Türkiye bölümünü güncelledi. Son güncellemede Türkiye'ye seyahat edecek olan Alman vatandaşlarına Sanal Özel Ağ (VPN) uyarısı yapıldı.

“Ceza Hukuku” alt başlığı altındaki bölümde, Türkiye'de VPN ağlarının kullanımının denetlendiğine dikkat çekildi, “doğrulanmamış VPN ağı kullanımı cezalandırılabilir” uyarısında bulunuldu.

Alman Dışişleri Bakanlığı ayrıca daha önce yaptığı uyarıları da güncelleyerek yineledi. Türkiye'de “cumhurbaşkanına hakaret” ya da “bir terör örgütüne üyelik veya terör örgütü propagandasını yapma” suçlarından yargılananların, birçok yıl hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bulunduğu hatırlatıldı.

“Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda, son dönemde herhangi bir kişinin gözaltına alınmaması, benzer gerekçelerle bir cezai kovuşturma tehdidi bulunmadığı anlamına gelmemektedir” ifadelerine yer verildi.

BARIŞ PINARI IŞIĞINDA GÜNCELLEME

Öte yandan Almanya, Türkiye'nin 9 Ekim tarihinde Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekât üzerine seyahat tavsiyelerini güncellemiş, vatandaşlarından Türkiye'nin Suriye ile sınır bölgesine seyahat etmekten kaçınmalarını istemişti.

Alman hükümeti ayrıca, “Türkiye genelinde saldırı tehlikesi arttı” ifadesiyle de vatandaşlarına dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunmuştu.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre; Alman Dışişleri Bakanlığı yaptığı son güncellemelerle bu uyarılarını daha keskin ifadelerle yineledi ve ayrıntılandırdı.

Vatandaşlarını Türkiye'nin Suriye ve Irak ile sınır bölgesine seyahat etmemeleri konusunda uyaran Almanya, “Diyarbakır, Cizre, Silopi, İdil, Yüksekova, Nusaybin, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak ve Hakkari'ye gitmekten kaçınılması elzem” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE ÖNLEMLERİ ARTIRDI AMA…

Ayrıca “Türkiye genelinde saldırı tehlikesinin arttığı göz önünde bulundurulmalı” denilen son güncellemede, “Terör” alt başlığı altında şu uyarı yapıldı:

“Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları da dikkate alındığında, terör gruplarının, özellikle büyük metropollerde, saldırı düzenleme çabalarını sürdürecek olmaları hiçbir şekilde dışlanamaz. Bu saldırılarda doğrudan yabancılar hedef alınabilir.”

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde güvenlik önlemlerinin arttırıldığına, özellikle büyük kentlerde polis ve güvenlik güçlerinin gözle görülür şekilde mevcudiyet gösterdiğine dikkat çekmekle birlikte, “Terör gruplarının askeri olmayan hedeflere de saldırı düzenlemiş olması nedeniyle tüm Türkiye genelinde terör tehlikesi olduğundan yola çıkılmalı” ifadelerine yer verdi.