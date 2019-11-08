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Son dakika… Almanya’da patlama… En az 35 madenci…

Almanya'nın doğusundaki Teutschenthal kentinde bulunan bir madende patlama meydana geldi.

Sozcu.com.tr
13:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’da patlama… En az 35 madenci…

Nedeni henüz belirlenemeyen patlama sonrası yaklaşık 35 madenci, yerin 700 metre altında mahsur kaldı.

Yetkililer iki kişinin yaralandığını açıklarken, Alman polisi tüm madencilerin kurtarıldığını duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR…

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Son güncelleme: 13:44 08.11.2019
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