Son dakika… Almanya’dan iki Rus diplomata sınır dışı kararı

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi’nin 9. maddesi uyarınca Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği’ndeki iki çalışanın “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, bu adımın, 23 Ağustos’ta Berlin’deki Tiergarten Parkı’nda işlenen Tornike K. cinayetinin aydınlatılmasında Rus makamlarının iş birliği yapmadığı gerekçesiyle atıldığı ifade edildi.

Rus tarafına cinayetin aydınlatılmasına katkı sağlaması çağrısında bulunulan açıklamada, Alman hükümetinin soruşturma çerçevesinde başka adımlar atma hakkını saklı tuttuğuna dikkat çekildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, “persona non grata” ilan edilen iki diplomatın 7 gün içinde Almanya’yı terk etmeleri gerekiyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Federal Başsavcılık, Rus ve Gürcistan vatandaşlığına sahip olan Tornike K. cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, cinayetin Rusya Federasyonu veya Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan kurumlarının talimatıyla işlendiğine ilişkin emarelerin bulunduğu ifade edildi. Tornike K. 23 Ağustos’ta Tiergarten Parkı’nda silahla vurularak öldürülmüştü. (AA)