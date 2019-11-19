Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Almanya’dan İsrail’e sert eleştiri

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarıandaki Yahudi yerleşim birimlerinin inşası konusunda bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada İsrail'in bu yaklaşımının iki devletli çözümü zorlaştırdığı belirtildi.

17:49 -
Haberler Dünya
Almanya’dan İsrail’e sert eleştiri

Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin işgal altındaki bölgelerdeki İsrail yerleşim politikasına ilişkin tutumunun belli olduğu ve değişmediği belirtildi.

“(İsrail'in) Yerleşim birimleri inşası Alman hükümeti açısından uluslararası hukuka aykırı, barış süreci olanağını etkiliyor ve müzakerelere dayalı iki devletli çözümü zorlaştırıyor” ifadesi kullanılan açıklamada, bu bağlamda uluslararası değerlendirmeyi teyit eden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2334 sayılı kararına işaret edildi.

İLGİLİ HABERABD'den İsrail'in işgaline destek!ABD'den İsrail'in işgaline destek!

Açıklamada, Alman hükümetinin Avrupa Birliğindeki (AB) partnerlerle, müzakereler sonucunda ihtilaftaki iki tarafın meşru taleplerinin karşılanacağı çözümü bulmak için çaba sarf etmeyi sürdüreceği kaydedildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail’in 1967’de işgal ettiği Batı Şeria’da 250’ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. Alman hükümeti, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını uluslararası hukuka aykırı olarak görüyor. (AA)

ABD Almanya Avrupa Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanlığı Filistin İsrail son dakika
Son güncelleme: 17:52 19.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more