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Son dakika… Almanya’dan skandal Türkiye kararı! Silah satışını durdurdular

Barış Pınarı Harekâtı'nın yankıları uluslararası gündemdeki yerini korurken, Almanya'dan skandal bir karar geldi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'ye silah satışını durduracaklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr
16:32 -
Haberler Dünya
Son dakika… Almanya’dan skandal Türkiye kararı! Silah satışını durdurdular

Almanya’nın en çok okunan gazetelerinden Bild’e konuşan Dışişleri Bakanı Heiko Maas, söz konusu kararı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle aldıklarını söyledi.

Maas, “Türk ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusuna yaptığı operasyon nedeniyle, Federal Hükümet, Türkiye’nin Suriye’de kullanabileceği bütün askeri teçhizatın Türkiye’ye satışına izin vermeyecek” ifadelerini kullandı.

Almanya, 2018 yılında Türkiye’ye 243 milyon euro değerinde silah ihraç etmişti. Bu Almanya’nın toplam silah satışının yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Almanya Dışişleri Bakanı son dakika Türkiye
Son güncelleme: 16:53 12.10.2019
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