Son dakika | Amazon’un CEO’su Jeff Bezos boşanıyor

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos ve eşi MacKenzie Bezos 25 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdiklerini duyurdu.

İnternet’in alışveriş devi Amazon şirketinin kurucusu olan ve şirketinin değeri geçtiğimiz günlerde 1 trilyon doları aşan Jeff Bezos bu sefer kişisel hayatı ile gündeme geldi.

Jeff Bezos, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile eşi Mackenzie Bezos ile boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Twitter üzeriden yapılan ve eşinin de imzasının yer aldığı açıklamada Bezos, 25 yıllık evlilikleri sonrası dost olarak kalmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bezos çifti 1993’de evlenmiş ve 4 çoçuk sahibi olmuştu. Forbes dergisi, ekim ayında Jeff Bezos’un 160 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri sıralamasında 1. sırada yer aldığını duyurmuştu.