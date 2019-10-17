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Son dakika… Amerikalı üst düzey askerden skandal paylaşım! Üstelik…

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG'ye yakın bir hesabın paylaştığı görüntüye 'beğeni' yaptı. Albay, daha sonra 'beğenisini' geri aldı.

Sozcu.com.tr
08:00 -
Haberler Dünya
Son dakika… Amerikalı üst düzey askerden skandal paylaşım! Üstelik…

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, YPG’ye yakın bir hesap tarafından Twitter’da paylaşılan bir görüntüyü ‘beğendi’.

Albay Caggins’in ayrıca görüntüyü paylaşması da dikkat çekti.

Anadolu Ajansı muhabirinin sorusunu yanıtlayan sözcü Caggins, “Videodaki görüntüyü teyit edemem. Takdir edersiniz ki ‘beğeni’ yapmak içeriği desteklemek anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

Bu pişkin açıklamayı yapan Amerikalı albay, daha sonra söz konusu görüntüye yaptığı ‘beğeniyi’ geri aldı.

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ABD IŞİD son dakika söz Sözcü Twitter
Son güncelleme: 08:12 17.10.2019
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