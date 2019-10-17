Son dakika… Amerikan askerleri Menbiç’i böyle terk etmiş

Dünyanın gözü Suriye’de… ABD askerlerinin Suriye’nin belirli noktalarından çekilmesinin ardından TSK’nın sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken, Suriye’nin Menbiç kasabasında çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

ABD askerinin çekildiği Menbiç’te, Rus askerleri tarafından çekildiği öne sürülen videoda ABD askerlerinin gözlem noktalarını adeta apar topar terk ettiği izleniyor. Videoyu çeken kişilerin Rusça konuşması dikkat çekerken Amerikan askerlerinin ayrıldığı noktada askerlerin tabaktaki yemekleri ve buzdolabındaki soğuk içecekler görülüyor.

Öte yandan ABD askerinin egzersiz yapmak için ağırlık ve dambıllarla dolu bir bölüm oluşturduğu ve bunun yanında da bir basketbol sahası kurduğu gözler önüne seriliyor. Bu sporların yanı sıra ABD askerlerinin Amerikan futbolu oynadığı da toplarını da geride bırakmak zorunda kaldığı görülüyor.