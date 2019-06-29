Son dakika… Anayasa Mahkemesi’nin o kararı Almanya’nın gündeminde

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle‘nin Türkçe servisi medyada çıkan yorumları derledi.



Straubinger Tagblatt gazetesi Die Welt gazetesi eski Türkiye muhabiri Deniz Yücel’e yönelik AYM kararına yer verdi.

Gazetenin yorumu özetle şöyle:

“Yücel’in lehine çıkan AYM kararı umut veriyor. Cumhurbaşkanının gücünün bir sonu olduğunu gösteriyor. Ama en nihayetinde Türkiye’nin gelecekte nasıl olacağına bir tek güç karar verebilir: Türklerin bizzat kendisi.”

Rhein-Zeitung gazetesi de Yücel kararının olumlu olduğunu ancak Türkiye’nin demokrasiden hala çok uzak olduğu yorumunu yaptı:

“Bu, Türk-Alman gazeteci için iyi bir haber. Ne var ki karar yine de şunun görülmesini engelleyemez: Türkiye gerçek demokrasiye, Ren ve Mozel Nehri’nin Boğaz’a uzak olduğu kadar uzak. Ülke hala en büyük gazeteci hapishanesi. Kararla Türkiye bir an için hukuk devletine geri döndü. Bu muhtemelen taktiksel sebeplerden dolayı oldu. Çünkü Deniz Yücel vakasının Türkiye-Almanya ilişkilerinde çok yüksek tahrip gücü vardı. Türkiye basın ve düşünce özgürlüğü konusunda ciddiyse, tüm gazetecileri serbest bırakmak zorunda olmalı. Ancak yine de düşünce özgürlüğü vurgusu yapan hakimin kararının etkisi olabilir. Karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sonrası Erdoğan için ikinci acı ve sembolik yenilgi. Erdoğan halkını artık geçmişe dönmeye zorlayabilir mi?”

Mannheimer Morgen gazetesinin yorumu ise şöyle:

“Mahkemenin basın özgürlüğünü vurgulaması ve bununla en azından istisnasız Erdoğan’ın talimatlarına uymadığını göstermesi anlamlı. Yücel’in kararı esas alınarak Türkiye’deki birçok tutuklu gazeteci serbest bırakılmak zorunda. Bu sadece yoğun baskı ile mümkün. Özellikle de az da olsa gücü biraz elinden alınan Erdoğan üzerinde…”