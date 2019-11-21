Son dakika… Ankara-Berlin hattında yeni kriz: Ve Büyükelçi konuştu

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdman, konuya ilişkin kritik bir açıklama yaptı.

Büyükelçi Erdman yazılı açıklamasında, “Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil” ifadelerini kullandı.

Erdman’ın açıklaması şöyle:

* Hukuk danışmanları, Ankara Büyükelçiliğimiz için olduğu gibi tüm yurt dışı temsilciliklerimiz için, bulunduğumuz ülkenin mevzuatına ilişkin konuları açıklığa kavuşturmak ve daha iyi değerlendirebilmek için önemli muhataplarımızdır.

* Avukatlar ile diplomatik temsilcilikler arasındaki işbirliği tüm Avrupa’da, dış temsilciliklerin görevlerini Viyana Anlaşması’nın hükümlerine uyumlu şekilde erine getirmelerini sağlayan, olağan uygulamadır.

YASAK OLMADIĞI TARTIŞMASIZ

* Hukuk danışmanımız Büyükelçiliğimize, uluslararası düzeyde olağan ve kanaatimizce yasak olmadığı tartışmasız olan bir destek sağlamıştır. Bu tür bir işbirliğinin engellenmeden mümkün olması gereklidir.

* Bu tutuklama bizim için anlaşılabilir değil. Bu nedenle isnat edilen suçların açıklığa kavuşturulması için yoğun girişimlerde bulunuyoruz ve bu konuyu Türkiye’ye karşı müteaddit defalar dile getirdi.

İLTİCA BAŞVURULARIYLA İLGİLENİYOR

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda görevli bir diplomat, Ankara’daki Almanya Başkonsolosluğu için çalışan bir Türk avukatın Türkiye’de tutuklandığını açıklamıştı.

Yılmaz S.’nin Almanya’ya iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarıyla ilgili belgeleri incelemesi için Almanya Başkonsolosluğu tarafından tutulduğu belirtiliyor.

Yılmaz S.'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra Almanya'ya sığınan PKK'lıların ve FETÖ'cülerin iltica başvurularının kabul edilmesi için belgelerde tahrifat yaptığı iddia ediliyor.

Casuslukla suçlanan Yılmaz S., 17 Eylül’de gözaltına alınırken, Ankara’da çalıştığı büronun arandığı ve en az 280 dosyaya el koyulduğu belirtilmişti.