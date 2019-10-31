Son dakika… Ankara’dan Fransa’ya çok sert tepki

Fransa Ulusal Meclisi’nin TSK’nın sınır güvenliğini korumak ve terör örgütlerinin sebep olduğu terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı kınayan karar tasarısını kabul etmesinin ardından Ankara’dan çok sert bir açıklama geldi.

Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclis’in onayladığı tasarı hakkında Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Fransız Senatosu’nun ve Ulusal Meclisi'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa'nın uğradığı hayalkırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Fransız Parlamentosu ve bu kararlara destek veren Fransız Hükümeti, attıkları bu adımlarla, AB tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Teröristlerin Elysee Sarayı'nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumu bizim için şaşırtıcı değildir” denirken, Fransa’nın terör örgütleri PKK/PYD/YPG ile Suriyeli Kürtleri bir tutma hatasında ısrar ettiği vurgulandı.

“ÇARESİZLİKLE İZAH EDİLEBİLİR”

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medyadan da paylaştığı açıklamada, “Bugüne kadar defaatle uluslararası kamuoyuna ve en üst düzeyde yabancı resmi muhataplarımıza yaptığımız açıklamalarla, Parlamento'daki karar süreçlerinde Parlamento üyeleri ve Hükümet yetkilileri tarafından dile getirilen iddiaların tamamı evvelce tarafımızca yalanlanmış veyahut gerekli izahat getirilmiştir. Tarafımızdan yapılan tüm girişim ve açıklamalara rağmen Fransız Parlamentosu'nun gerçeklerle bağdaşmayan kararlar kabul etmesi, ancak Türkiye'ye karşı önyargılı ve sağduyudan yoksun tutumuyla ve Fransa'nın Suriye konusunda içinde bulunduğu çaresizlikle izah edilebilir” ifadesi kullanıldı.

IŞİD ile mücadelede hiçbir ülkenin Türkiye’ye ders veremeyeceği belirtilirken, “Suriye sahasındaki DEAŞ mensubu vatandaşlarının sorumluluğunu almakta dahi ikircikli hareket eden bir devletin, DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğüse mücadele etmiş, şehit vermiş ve sürekli operasyon düzenleyen Türkiye'ye ithamda bulunmaya hiçbir hakkı yoktur. Fransız Parlamentosu'nu ve Hükümeti'ni, terörle mücadelede teröristlerin değil, NATO ve Avrupalı Müttefiki Türkiye'nin safını tutmaya ve Türkiye'yle dayanışma göstermeye bir kez daha davet ediyoruz” denildi.