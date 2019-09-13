Son dakika… Ankara’nın tepkisini çeken açıklamayı adeta yerden yere vurdular

İsrail kritik bir seçime hazırlanırken, başbakan Binyamin Netanyahu’nun “Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi ile Ölü Deniz’in kuzeyini ilhak edeceğiz” açıklamasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Ankara’nın Dışişleri Bakanlığı seviyesinde önceki gün büyük tepki gösterdiği açıklamalara bugün Avrupa’dan da büyük tepki geldi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Netanyahu’nun açıklamalarından dolayı derin endişe duyduklarını duyururken, “Bu açıklama eğer gerçeğe dönüşürse uluslararası yasaları çok ciddi bir şekilde ihlal edilmiş olur” açıklaması yapıldı. Açıklamada, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık’ın bu tür uygulamalara karşı olduğu ve iki uluslu bir çözümü destekledikleri ifade edildi.

Bölgede barışın oluşması için çalışmalara devam edilmesi gerektiğini açıklayan Almanya Dışişleri Bakanlığı, “İsrail’in güvenliğini sağlamaya hakkı vardır” açıklamasını yaptı.