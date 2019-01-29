Son dakika | Anlaşmasız Brexit olmayacak

Ana oylama öncesi Brexit anlaşması üzerinde yapılmak istenilen değişiklikler Parlamento’da oylandı.

Tekliflerden biri olan Brexit’in anlaşmasız yapılmaması teklifi Parlamento’da kabul edildi.

Kabul edilen teklif Muhafazakar Parti Milletvekili Dame Caroline Spelman ve İşçi Partisi Milletvekili Jack Dromey’nin teklifi oldu.

310’a karşı 318 oyla kabul edilen teklif Başbakan Theresa May’in AB ile herhangi bir anlaşmaya varmadan 29 Mart’ta Avrupa Birliği’nden ayrılmamasını talep ediyor. Bu maddenin yasal olarak bağlayıcılığı bulunmasa da Başbakan May üzerinde siyasi bir baskı oluşturması bekleniyor.

BACKSTOP RAFA KALDIRILACAK

Oylanan son ve kabul edilen ikinci teklif de Muhafazakar Milletvekili Sir Graham Brady’nin backstop yerine alternatif düzenlemeler için AB ile müzakere yapılmasını talep eden teklifti. Teklif 301’e karşı 317 oyla kabul edildi.

BACKSTOP NEDİR?

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, “Backstop” esasında bir acil durum mekanizması. Brexit sonrası AB ile İngiltere arasındaki serbest ticaret anlaşması müzakereleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, Birleşik Krallık’ın parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınır olmamasının garanti altına alınmasını amaçlıyor.

Ancak İngiltere ile AB arasında varılan anlaşma, taraflardan herhangi birinin bu sürece tek taraflı olarak son verememesini öngörüyor. İngiltere’de anlaşmaya karşı çıkanlar da bunun, Birleşik Krallık’ın tamamında gümrüklerin kontrol edilememesi anlamına geleceğini vurguluyor.

TEKLİFLERDEN BEŞİ REDDEDİLDİ

Brexit planını değiştirmek için ortada yedi ayrı öneri var.

Milletvekillerinin teklifleri arasında anlaşmasız Brexit’i imkansız kılmayı, İngiltere’yi kalıcı olarak AB ile gümrük birliğinde ve Ortak Pazar’da tutmayı hedefleyen maddeler var.

Bunlar arasında öncelikle Jeremy Corbyn’in teklifi görüşüldü.

Corbyn’in planı anlaşmasız Brexit’i devre dışı bırakacak, Parlamento’nun da AB ile gümrük birliğinde kalarak ayrılma veya ikinci bir Brexit referandumu düzenleme konusunda bir oylama yapmasını talep edecek bir düzenleme öngörüyordu.

Corbyn’in teklifi 298’a karşı 327 oyla reddedildi.

İkinci olarak İskoç Ulusal Partisi ve Galler partisi Plaid Cymru’nun teklifi oylandı. Bu teklif de anlaşmasız Brexit’i seçenek dışı bırakmayı ve AB’den çıkış sürecinin uzatılmasını talep ediyordu. Birleşik Krallık’ı oluşturan dört özerk bölgeden ikisi olan İskoçya ve Galler partilerinden gelen bu teklif, Brexit müzakereleri sürecine özerk bölgelerin daha fazla dahil edilmesini öneriyordu.

Bu teklif de 39’a karşı 327 oyla reddedildi.

Üçüncü sırada Muhafazakar Parti milletvekili Dominic Grieve’in teklifi oylandı. Grieve 29 Mart’taki AB’den ayrılık tarihinden önce, 20-26 Mart tarihleri arasında Parlamento’nun Brexit üzerine altı günlük bir oturum gerçekleştirmesini, bu sürenin sonunda anlaşmasız Brexit, ikinci bire referandum veya AB ile gümrük birliğinde kalarak ayrılma gibi seçeneklerin değerlendirilmesini öngörüyordu.

Teklif 301’e karşı 321 oyla reddedildi.

Dördüncü olarak İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper’ın teklifi değerlendirildi. Cooper, Theresa May’in teklifinin kabul edilmemesi durumunda Brexit’in 29 Mart’tan 31 Aralık 2019’a ertelenmesini ve anlaşmasız Brexit’in masadan kaldırılmasını talep ediyordu. Bu teklif de 298’e karşı 321’le reddedildi.

Beşinci teklif İşçi Partili Rachel Reeves’in önerisiydi. Reeves, herhangi bir tarih belirtmeden AB’den Brexit müzakerelerini uzatmayı talep ediyordu. Bu öneri de 290’a karşı 322 oyla reddedildi.

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