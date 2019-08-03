Son dakika… Araları Türkiye yüzünden açıldı mı?

Haftalık olarak yayınlanan dergi, Pompeo’nun açık ve net bir şekilde, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının 2017’de Moskova’ya karşı çıkarılan CAATSA’ya (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) aykırı olduğunu belirttiğini hatırlattı.

14 Temmuz’da “yasanın yaptırım gerektirdiğini” ifade eden Pompeo, “Yasaya riayet edeceğimizden eminim ve Başkan Trump yasaya riayet edecektir” açıklaması yapmıştı. Pompeo’nun bu tezi, Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Silahlı Hizmetler Komitesi’nin Demokrat ve Cumhuriyetçi başkanları tarafından da desteklendi.

Haberde, Pompeo’nun bu açık beyanlarına karşın Başkan Trump’ın Türkiye’ye yönelik yaptırım uygulamak istemediği hatırlatıldı.

Time, Trump’ın Pompeo’nun altını Türkiye ile alternatif iletişim kanalları açarak da oyduğunu belirtirken, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere bizzat görevlendirdiğini yazdı.