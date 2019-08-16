Son dakika… Aralarında Türkler de var! Tahliye başladı

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı’nca yapılan yazılı açıklamada, başka bölgelerden tahsis edilen iki feribot ve bir deniz otobüsünün, Semadirek’te zor koşullarda günlerdir bekleyişlerini sürdüren ziyaretçileri dünden itibaren Dedağaç Limanı’na taşıdığı belirtildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; adada baş gösteren yiyecek ve ilaç sıkıntısının da giderilmeye başlandığı bildirildi.

Yunanistan Denizcilik Bakanı Yorgos Plakiotakis de sorunun mümkün olan en iyi şekilde çözüldüğünü söyledi.

Yunan basınındaki haberlerde, Dedağaç ile Semadirek arasında sefer yapan gemilerde meydana gelen arızalar yüzünden 6 Ağustos’ta durdurulan feribot seferlerinin yeniden başlamasıyla adadaki yaşamın normale dönmeye başladığı ifade edildi.