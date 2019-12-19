Son dakika… Arap medyasından bomba iddia: Türkiye’den resmen asker isteyecekler

Arap medyasının iddiasına göre; ülkenin meşru hükümeti, asker konuşlandırması için Ankara’ya talepte bulunma kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümete yakın bir televizyon kanalına verdiği mülakatta, Libya’ya asker gönderilmesi ile ilgili “Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız” demişti.

Türkiye son olarak UMH ile Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tek taraflı hidrokarbon arama faaliyetlerini sekteye uğratacak bir anlaşma imzalamıştı.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile geçen ayın sonunda İstanbul’da bir araya geldi ve “deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması” ve “güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası” imzalamıştı.

UHM ile yapılan deniz yetki anlaşması ile Türkiye’den Marmaris-Kaş arasındaki bölge ile Libya’dan Derne-Tobruk arasındaki hatta karşılıklı olarak deniz sınırları çizilmişti.

15 ARALIK’TA TBMM’DE KABUL EDİLDİ

TBMM’de 15 Aralık’ta kabul edilen askeri işbirliği mutabakatı kapsamında ise şu maddeler yer almıştı:

* Libya’da Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye eğitim, danışmanlık, malzeme ve planlama desteği verilecek

* Türkiye’de ve Libya’da ortak ‘Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ofisi’ kurulabilecek

* Kara, deniz ve hava araçları, silahları, eğitim üsleri tahsis edilebilecek. Bu durumda mülkiyet, tahsis edilen ülkeye ait olacak

* Ortak askeri planlama, eğitim, silahların kullanılmasına yönelik danışmanlık verilebilecek

* Ortak tatbikatlar, istihbarat paylaşımı, “barışı koruma” operasyonları yapılabilecek

* Libya’ya “Misafir Personel” olarak adlandırılan ‘savunma ve güvenlik kuruluşu mensubu siviller’ ve birlikler gönderilebilecek.

* Askeri gereçler hibe edilebilecek, satılabilecek ya da kiralanabilecek. Anlaşma, teknoloji transferi için Libya’ya lisans verilmesinin de önünü açıyor.

ÇAVUŞOĞLU: TALEPTE BULUNURSA…

Mutabakatın TBMM’de kabul edildiği gün gazetecilere konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Asker gönderme ayrı bir şey. Cumhurbaşkanımız da daha önce ‘eğer Libya tarafı böyle bir talepte bulunursa değerlendiririz’ demişti, bunu anlaşmadan da bağımsız bir şekilde söylemişti. Libya’yla bizim askeri ve güvenlik anlaşmalarımız geçmişte de var” demişti.