Son dakika: Araplardan Türkiye rezaleti… Adeta akıl tutulması yaşıyorlar

İç karışıklığın, şiddetin ve kaosun bitmek bilmediği Orta Doğu’da tartışma yaratan bir açıklama geldi. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu… Son dönemde Türkiye ve İran’ı eleştiren açıklamalarda bulunan Ebu Gayt bugün katıldığı bir etkinlikte de bu ifadelerini yineledi.

Emirlik’in Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi’nde bir sempozyuma katılan Ebu Geyt, Türkiye ve İran’ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişesinin arttığını söyledi. Aralık ayının ortasında da İran ve Türkiye’yi Arap ülkelerinin işlerine karışmakla eleştiren Ebu Geyt’in sözleri alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Osmanlı ve Pers devletlerinin Orta Doğu’da geçmişte de söz sahibi olduğunu söyleyerek Arap Birliği Genel Sekreteri’nin sözlerinin hatalı olduğunu vurguladı.