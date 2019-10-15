Son dakika… Aşırı sağcı siyasetçiden skandal ifadeler: Türklerin fotoğrafını göstererek teklif etti

Avusturya’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer açıklamalarda bulundu… Basın mensuplarının karşısına çıkarak gündemi değerlendiren Hofer, gazetecilere bir fotoğraf gösterdi. Hofer’in gösterdiği fotoğrafta ise Avusturya’da Barış Pınarı Harekâtı’na destek veren bir grup gurbetçi görülüyordu.

Bu fotoğrafı gösteren Hofer, “Türklere artık vatandaşlık verilmemeli. Bu fotoğraf Türkiye’den insanların güvenilemez olduğunu gözler önüne seriyor çünkü onlar topluma entegre olmuyor. Türk kökenli insanlara artık vatandaşlık verilmemeli” dedi.

Öte yandan Hofer, gelecek yıl Avusturya ile Türkiye arasında gerçekleştirilecek kültür yılına da değindi. Hofer, “2020 Avusturya-Türkiye Kültür Yılı’nı iptal etmeliyiz” dedi.