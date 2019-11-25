Son dakika… Aşırı sağcıların karşısına dikildi

Üzerinde ‘faşizmi onurlandırmayın’ mesajları yazılan kadınlar, 44 yıl önce ölen Franco’ya destek amacıyla düzenlenen yürüyüşe tepki gösterdi.
Euronews’ün haberine göre; pazar günü düzenlenen Franco yanlısı yürüyüşü yüzlerce kişinin katıldığı bildirildi.
İspanya’da her yıl kasım ayının sonlarına doğru eski diktatörün ölüm yıl dönümünü kutlamak için küçük çaplı etkinlikler düzenleniyor.
Yürüyüşe katılan İspanya’nın ırkçı partisi Falange lideri Jesus Munoz, Franco’nun mezarına saygısızlık yapıldığı ileri sürerek bunu kabul etmeyeceklerini söyledi.
İspanya’da diktatör Francisco Franco’nun Madrid’in yakınlarındaki Şehitler Vadisi’nde bulunan anıt mezardaki naaşı ve kalıntıları 44 sene sonra aile mezarlığına taşınmıştı.