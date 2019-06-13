Son dakika… Assange’ın ABD’ye iadesine onay geldi

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) iade kararını onayladı. Javid, Assange ile ilgili cuma günü İngiliz mahkemesinde görülecek davada bu belgenin hakimin önünde olacağını söyledi. İngiltere’de BBC Radio 4’ün programında konuşan Javid, “O (Assange) haklı olarak demir parmaklıkların arkasında. ABD’nin iade talebi var. Dün bu iade kararını imzaladım ve onayladım” diye konuştu.

Assange, ABD'de devlete ait bilgisayarlara sızmak ve Casusluk Yasası’nı ihlal etmekle suçlanıyor. Avustralyalı gazeteci için geçtiğimiz yıl Mart ayında hazırlanan iddianameye 17 yeni suçlama eklendi. 47 yaşındaki Assange 11 Nisan’da Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden zorla çıkartılarak gözaltına alındı. Assange, kefalet anlaşmasını bozduğu için İngiliz mahkemesi tarafından 50 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

