Atina: Türkiye ile anlaşmazlığı Lahey’e taşırız

Ankara-Atina hattında yaşanan gerilimi tırmandıracak sözler Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten geldi. Miçotakis, Ankara ve Atina’nın Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusunda oluşan anlaşmazlığı çözemedikleri takdirde Lahey’e gidilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, geçen ay Libya’da uluslararası tanınırlığı olan hükümetle, Türkiye’nin güney Akdeniz kıyılarından Libya’nın kuzeydoğu kıyılarına kadar münhasır ekonomik bölge yaratmayı amaçlayan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına (DYAS) İlişkin mutabakat muhtırası imzalamıştı.

Türkiye ile uzun yıllardır deniz yetki ve egemenlik alanı anlaşmazlığı yaşayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, bu anlaşmanın geçersiz olduğunu ve uluslararası deniz hukukunu ihlal ettiğini iddia ederken Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, bu anlaşmanın usulsüz olduğunu öne sürmüştü. Doğu Akdeniz’deki doğal gazın çıkarılmasını ve Türkiye’nin bölgedeki diğer ülkeleri engellemeye yönelik bir çalışma olarak tanımlayan Yunanistan’ın başbakanı dün bir gazeteye demeç verdi.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden To Vima’ya konuşan Miçotakis, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları siyasi ve diplomatik bir düzeyde ele almak istediklerini söyledi. Miçotakis, “Ancak bir çözüm bulamazsak Yunanistan’ın (deniz yetki alanları konusundaki) tespit ettiği anlaşmazlığın Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası bir kurumda değerlendirilmesi gerektiğini açıkça söyleyebiliriz” dedi.

