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Son dakika… Avrupa Birliği’nden Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

Barış Pınarı Harekâtı'nda ikinci gün devam ederken Avrupa Komisyonu bir son dakika açıklaması yaptı. Avrupa Komisyonu sözcüsü katıldığı basın toplantısında, "AB'ye aday olan bütün ülkeler AB'nin dış siyaset politikasıyla aynı eksende hareket etmeli" dedi.

Sozcu.com.tr
13:44 -
Haberler Dünya
Son dakika… Avrupa Birliği’nden Barış Pınarı Harekâtı açıklaması

TSK’nın dün başlattığı Barış Pınarı Harekâtı devam ederken Avrupa Birliği’nden bir açıklama geldi. Avrupa Komisyonu sözcüsü katıldığı basın toplantısında gündem ile ilgili soruları yanıtladı.

Gündem ile ilgili açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu sözcüsü, “Avrupa Birliği’ne katılmak, tüm adayların, AB dış politikası ile uyum içinde olmalarını gerektiriyor… bu bağlamda, Türkiye (AB’ye katılma) isteği konusunda ciddiyse, izlemesi gereken yol budur” dedi.

Avrupa Komisyonu ayrıca AB’nin Türkiye ile diplomatik temasları hakkındaki soruya, temasların sürdüğü ve Ankara’nın mesajlarını aldığına inandıkları cevabını verdi. Komisyon AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının Suriye’nin kuzeydoğusundaki durumu görüşmek üzere Pazartesi toplanacağını ve toplantıya Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisinin katılacağını belirtti.

Avrupa Avrupa Birliği son dakika Sözcü TSK Türkiye
Son güncelleme: 14:05 10.10.2019
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