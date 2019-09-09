Avrupa Birliği’nden şaka gibi Türkiye paylaşımı: Türkçe, İngilizce ve Arapça

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki uzun soluklu yolculukta skandal bir gelişme yaşandı… Şubat 2012’den beri açık olan ve Türkiye’deki Avrupa Birliği delegasyonunun resmi Twitter’ı olan “EU Delegation Turkey” isimli hesap sadece birkaç gündür yepyeni bir uygulamaya başladı.

Delegasyonun açıklamalarını ve yaptıklarını resmi olarak 26 bini aşkın takipçisiyle paylaşan hesap 5 Eylül’e kadar yaptığı paylaşımlarda sadece Türkçe ve İngilizce dil kullanan Avrupa Birliği Delegasyonu’nun resmi hesabı bu tarihten yaptığı bütün paylaşımları Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yapmaya başladı. Profilindeki linkten Avrupa Birliği’nin resmi internet sayfasına ulaşılabilen hesabı temsil eden delegasyonda Türk yetkili ve uzmanlar da var.

Resmi internet hesabında, “Bünyesinde görev yapan 180 Türk ve Avrupalı uzmanıyla birlikte Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, bu yoğun ve çok boyutlu bağlardan doğan ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda çalışmaktadır” denilen delegasyon Türkiye Cumhuriyeti nezdinde büyükelçi sıfatıyla atanan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı tarafından yönetiliyor. Ayrıca delegasyon, AB'ye üye ülkelerin Türkiye nezdindeki büyükelçilikleri ile yakın temas ve koordinasyon halinde olarak çalışıyor.

AB DELEGASYONU’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Resmi internet hesabında, “Delegasyon aynı zamanda kamu kurumları, siyasi partiler, iş çevreleri, akademik dünya, düşünce kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve kültür alanında faaliyet gösteren aktörlerle de çok çeşitli temaslarda bulunur” ifadesi de kullanılıyor.

“Avrupa Birliği'nin görünürlüğünü arttırmayı, Birliğin değerleri ve Türkiye'deki faaliyetleri hakkında bilgi yaymayı amaçlayan kapsamlı bir bilgilendirme ve iletişim programını da uygulama” amacındaki delegasyonun hem Türk hem de yabancı yetkililer nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ndaki “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir” ifadesini gözardı ederek Arapça’yı eklemesi büyük tartışmalara sebep oldu.

Sosyal medya birçok kullanıcı bu duruma büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine AB Delegasyonu’ndan yetkililer sorularımızı yanıtladı. Ankara’daki temsilciliği ile yaptığımız telefon görüşmesinde konunun farkında oldukları belirtildi. Yetkililer, üst düzeyde bu konunun gündemlerinde olduğunu ve bugün içerisinde konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapılacağını söyleyerek daha kapsamlı bir yorum yapamayacaklarını duyurdu.