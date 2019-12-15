Son dakika… Avrupa’da bir şehir boşaltıldı: Bomba paniği yaşanıyor

İtalyan gazetesi Corriere della Sera’nın aktardığı haberde ülkenin güneyindeki Brindisi kentinde yaşayanların yaklaşık 54.000’i bugün tahliye edildi. İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bir bomba bulunmasının ardından teyakkuza geçen İtalyan yetkililer son yılların en büyük tahliyesini gerçekleştirdi.

Şehrin merkezi bir noktasında bulunan bombanın 1.617 metre çapındaki bütün binalar ve yerleşim yerleri boşaltıldı. Kentin yüzde 60’ı tahliye edilirken yetkililer, bir sinema salonunun tadilatı sırasında bombanın keşfedildiğini aktardı.

Bir metre uzunluğundaki ve 40 kilogramlık dinamit bulunan bombanın İngiliz yapımı olduğu açıklandı. Yetkililer şehirdeki havalimanı, tren istasyonu, iki hastane ve bir cezaevinin de tahliye edildiğini duyurdu.