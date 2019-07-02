Son dakika… Avrupa’dan komşuya skandal bütçe: Türkiye’yi izlemek için 50 milyon euro

Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında alevlenen sondaj krizi sonrasında Yunan medyasından şok bir iddia geldi… Yunanistan’ın çok okunan İngilizce gazetesi Ekathimerini, Avrupa Komisyonu bünyesindeki Avrupa İç Güvenlik Fonu’nun Yunanistan’a tam olarak 50 milyon euro bütçe ayırdığını yazdı.

Gazete, Avrupa’nın bütçe için yeşil ışık yaktığını belirtirken, “Fon ile yapılacak yeni sistem Yunan sahil güvenlik ekipleri Ege Denizi’nde 24 saat gözlem yapabilecek, kaçakçılık ya da göçmen/mülteci akını izlenebilecek ve Türkiye’nin karasular üzerindeki ihlalleri takip edilebilecek” yorumunu yaptı.

Elde edilecek fon ile Yunanistan’ın bölgedeki askeri üslerine 35 takip istasyonu ve 2 de taşınabilir istasyon kurulacağı belirtildi. 2022’de tamamlanması beklenen sistemde canlı yayın özelliği bulunacak ve veriler Avrupa’nın sınır ajansı Frontex ile paylaşılacak.