Son dakika… Avrupa’dan Türkiye’ye kritik uyarı

“Hakimlerin ve Yargının Bağımsızlığı Tehdit Altında” başlıklı bir yazılı değerlendirme yapan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Türkiye’deki yargının bağımsızlığına ilişkin görüş bildirdi.

Yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu üye ülkeler arasında Macaristan, Polonya, Romanya ile birlikte Türkiye’yi de gösteren Mijatovic, Türk mahkemelerinin bağımsızlığının 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki olağanüstü hal sürecinde zarar gördüğünü söyledi.

Türkiye’ye yaptığı son ziyaretinde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konularına değindiğini ifade eden Mijatovic, “Türkiye’de yargı bağımsızlığının olağanüstü hal ve sonrasında ciddi şekilde aşındığı konusunda endişeliyim” dedi.

POLİTİKACILAR YARGIYA MÜDAHALE EDİLİYOR

Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili anayasa değişikliklerinin Avrupa Konseyi standartlarına “açıkça aykırı olduğunu” dile getirdiğini söyleyen Mijatovic, “Bazı hükümetler ve politikacılar yargı bağımsızlığını, tarafsızlığını ve verimliliğini korumak ve güçlendirmek yerine, yargıya müdahale ediyor ve hatta hakimlere yönelik tehditlere başvuruyorlar” ifadelerini kullandı.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre; Mijatovic, Avrupa kurumlarının hukuk devleti ilkeleri ve yargı bağımsızlığının korunmasına yönelik daha fazla çaba içinde olmaları gerektiğine de vurgu yaptı.