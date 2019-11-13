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Son dakika… Avrupa’yı sarsan kaza: Onlarca ölü var

Avrupa ülkesi Slovakya'nın batısında korkunç bir kaza yaşandı. Başkent Bratislava'nın doğusundaki Nitra kentinde meydana gelen kazada bir kamyon ile yolcu otobüsü çarpıştı. İlk belirlemelere göre en az 13 kişi yaşamını yitirdi.

Sozcu.com.tr
16:51 -
Haberler Dünya
Son dakika… Avrupa’yı sarsan kaza: Onlarca ölü var

Slovakya'da başkent Bratislava’nın yaklaşık 90 kilometre kuzeydoğusundaki Nitra kentinde yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı. Kazada 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı belirtildi. Yolcu otobüsünde çoğunlukla lise öğrencilerinin bulunduğu, otobüsün kamyonla çarpıştıktan sonra yolun kenarına devrildiği bildirildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kaza sırasında havanın yağışlı olduğu öğrenildi.

Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Pellegrini, kazayı “korkunç bir felaket olarak” tanımlarken olayda hayatını kaybedenlerin ailesine başsağlığı diledi.

Avrupa kaza Slovakya son dakika
Son güncelleme: 20:33 13.11.2019
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