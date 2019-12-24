Son dakika… Baba Vanga’dan 2020 için dehşete düşüren kehanetler

İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; “Balkanların Nostradamusu” olarak anılan Baba Vanga, 11 Ağustos 1996’da 85 yaşında ölmeden önce 2020 yılı için de birtakım tahminlerde bulunmuş.

Bulgar mistiğin 2020’ye yönelik kehanetleri arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın akıbetlerinin de yer aldığı iddia edildi.

Buna göre; Rusya lideri Putin, Kremlin içinden gerçekleştirilecek bir suikast sonucu hayatını kaybedebilir. Azil süreciyle başı büyük dertte olan ABD lideri Trump da beyin tümörü nedeniyle sağır kalabilir, belki de ölebilir.

DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ AMA…

Hafızası kuvvetli olanlar, Baba Vanga’nın geçen yıl için yaptığı söylenen tahminlerinde de Putin ve Trump’ın hayatının tehlikede altında olduğunu öngörmüştü.

Baba Vanga’nın tahminlerinde sürekli yinelediği diğer bir nokta da Asya’nın yok olacağı iddiası… Buna göre; dev bir dalga kıyıya vuracak ve insanlar su altında kalacaktı. Bazıları bu kehanetin 2004 yılında Güneydoğu Asya’da en az 230 bin can alan deprem ve tsunamiyle gerçekleştiğine inanıyor.