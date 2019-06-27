Son dakika… Babacan’a yakın kaynaklar Reuters’a konuştu: Sonbaharda büyük ihtimalle yeni parti kuracak

Reuters haber ajansı son dönemde gündemde olan “yeni parti” tartışmasıyla ilgili bir son dakika haberi paylaştı…. Son dönemde yeni bir parti kurulacağı ve kurucu üyeler arasında da eski başbakan yardımcısı Ali Babacan ve eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül olacağı gündeme gelirken Reuters’a konuşan ve ismini vermeyen yetkililer sürecin detaylarını paylaştı.

Babacan’a yakın olduğunu söyleyen danışmanlarından birinin, “Babacan ve Gül bu sonbaharda büyük ihtimalle parti kuracak” dediğini aktaran ajans bu kişinin oluşacak yeni partinin politikasının AKP’nin ilk dönemine benzeyeceğini vurguladı. Konuyla yakından ilgilenen bir diğer danışman ise, bu iki ismin parti kurmayı 6 aydır düşündüğünü fakat 31 Mart seçimleri sonrasında buna hız verdiğini aktardı.

İLGİLİ HABER Son dakika... Erdoğan'dan flaş açıklamalar: İmamoğlu sorusuna yanıt verdi

“DAVUTOĞLU ŞU AŞAMADA YOK”

Reuters, Babacan ve Gül’den doğrudan yorum alamazken danışmanlardan biri, partinin nasıl finanse edileceğine dair bir açıklama yapmadığını vurguladı. İsmini açıklamayan yetkili, şu an yapılan görüşmelerde mevcut AKP vekillerinin ve diğer siyasetçilerle birlikte akademisyenlerin de olduğunu söyledi.

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan bir AKP’li yetkili ise, “Babacan güçlü ve saygı duyulan bir figür” dedi. AKP’li yetkili partinin seçim sonucunun sorumluluğunu alması gerektiğini söylerken, “Hem ülkeyi yönettiğimiz hem de insanlarla olduğumuz eski siyasetimize geri dönmeliyiz” dedi.

Babacan’ın danışmanı, AKP’nin meclisteki bazı vekillerinden destek aldıklarını söylerken, kaç kişi olduğunu belirtmedi. Yetkili, “Birkaç sürpriz önemli destekçi beklediklerini” söylerken bir isim vermedi. Öte yandan Reuters’a konuşan Davutoğlu’na yakın bir kaynak, şu aşamada kurulması planlanan yeni partiye katılmayacağını öne sürdü.