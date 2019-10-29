Son dakika… Bağdadi operasyonu! Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

Terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin cesedi, ABD’ye ait bir üsse DNA testi için götürülmüştü. Ceset kalıntılarının ne yapıldığı ise bilinmiyordu.

ABD’li bir yetkili, Bağdadi’nin cesedinin “denize gömüldüğünü” teyit etti.

ABC News’e konuşan yetkililer, bu işlem için ABD Donanması’na ait hangi geminin kullanıldığını açıklamazken, prosedürün El Kaide elebaşı Usame bin Ladin’de olduğu gibi uygulandığını ifade etti.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley da cesedin kalıntılarının uluslararası savaş hukukuna uygun şekilde imha edildiğini belirtmişti.

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Öte yandan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, basın toplantısında, Bağdadi’nin son anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanıp yayınlanmayacağı ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Ellerinde videoların ve fotoğraflarında olduğunu söyleyen Milley, “Onları yayınlama hazır değiliz. Gizlilik derecesinin kaldırılmasıyla ilgili işlemlerden geçiyorlar” dedi.

Org. Millet, videoların ve fotoğrafların gelecek günlerde yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

ABD Özel Kuvvetleri önceki gün sabaha karşı Suriye'nin kuzeybatısındaki Barişa kasabasında IŞİD lideri Bağdadi'ye operasyon düzenlemişti.

Operasyon sonucu Bağdadi beraberine üç çocuğunu alarak tünelden kaçmaya çalışmış, komandolardan kurtulamayacağını anlayınca da üzerindeki bombaları infilak ettirmişti.