Son dakika… Bağdadi operasyonu ile ilgili bomba gerçek: Türkiye olmasaydı olmazdı

ABD Başkanı dün kameralar karşısına çıkarak yaklaşık 46 dakikalık bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ana konusu IŞİD elebaşı Bağdadi’ye yönelik düzenlenen operasyondu. Trump, “Bir köpek gibi öldü, çocuklarını canlı kalkan yaptı ve intihar bombası yeleğini patlatarak öldü” derke,n operasyonun detaylarıyla ilgili bilgiler verdi.

Konuşması sırasında Türkiye’ye methiyeler dizen ABD Başkanı’nın değinmediği bir noktayı ise bugün ülkenin çok okunan gazetelerinden New York Times yazdı. New York Times’ın Reuters’a dayandırdığı haberde Ebubekir el Bağdadi’nin sağ kolu olarak da bilinen İsmail el-Ethavi’nin yakalanması sonrasında operasyonun şekillendiğini aktardı.

Haberde Ethavi’yi Türkiye’nin yakaladığını ve daha sonra Türk makamların kendisini Iraklı yetkililere teslim ettiği belirtildi. 2018 yılının Şubat ayında Ethavi’den istihbarat alan Irak istihbarat birimlerinin operasyona yön verdiği belirtildi.

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Reuters’a konuşan Iraklı üst düzey güvenlik yetkilisi, “Ethavi, Bağdadi’nin hareketleri ve saklandığı yerler hakkında bulmacanın eksik parçalarını vererek çok değerli bilgiler sundu. Ethavi, bize Bağdadi’nin yakın çevresindeki 5 kurmayıyla Suriye’de toplantı yaptıkları yerleri anlattı” ifadesini kullandı.

Iraklı yetkililer Ethavi’nin, “Bağdadi bazen kurmayları ile hareket halindeki minibüslerde toplantı yapıyordu, dikkat çekmemek için bunlarla sebze taşınıyormuş izlenimi yaratıyorlardı” dediğini aktardı.

Öte yandan bu yılın başında ABD, Türkiye ve Iraklı istihbarat birimlerinin düzenlenen bir operasyonda üst düzey IŞİD yetkililerini yakaladığını ve bunun operasyon için kilit bir öneme sahip olduğunu söyleyen Iraklı istihbarat yetkilisi, “Bize Bağdadi’nin bütün toplantı noktalarını söylediler ve biz de bunları CIA ile paylaşarak bölgeye daha fazla ajan yerleştirmeye başladık” dedi.