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Son dakika.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan ABD’ye mesaj!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan Güvenli Bölge’nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı.

21:21 -
Haberler Dünya
Son dakika.. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan ABD’ye mesaj!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; Türkiye ile ABD arasında 17 Ekim 2019 tarihinde üzerinde mutabakata varılan; Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmanın, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde, başarılı olmasının hedeflendiği vurgulandı. Türkiye'nin ABD'den taahhütlerini yerine getirmesini beklediği ve IŞİD ile mücadele konusunda kararlığının devam ettiği kaydedildi.

Ayrıca, Mutabakatta belirtildiği şekilde 120 saat içerisinde; PKK/YPG'nin Güvenli Bölge'den geri çekilmesi, ağır silahlarının toplanması, tahkimatının imha edilmesi faaliyetlerinin tamamlanmasını Türkiye'nin yakından takip ettiği belirtildi.

Öte yandan, unsurlarımıza karşı bir taciz, düşmanca hareket veya tutum olduğu takdirde Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanacağı vurgulandı.  DHA

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Son güncelleme: 21:39 18.10.2019
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