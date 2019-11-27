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Son dakika… Balkan ülkesinden üzücü haber: Ölü sayısı artıyor

Balkan ülkesi Arnavutluk'ta dün yerel saatle 03.54'te yaşanan 6,4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 24'e yükseldi. Depremin merkez üssü Dıraç kentine giden Türk arama-kurtarma ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Sozcu.com.tr
08:49 -
Haberler Dünya
Son dakika… Balkan ülkesinden üzücü haber: Ölü sayısı artıyor

Son 30 yıldır ülkeyi vuran en şiddetli deprem olarak kayıtlara geçen afetin ardından ikisi 5’in üzerinde 250’yi aşkın artçı şok yaşandı.

Başkent Tiran’a 32 kilometre mesafedeki Dıraç kentinde enkaz altından 13 ceset çıkarıldı. Bu kentte ve Thumane’de enkazdan kurtarılanların sayısı ise 45 olarak verildi.

Reuters haber ajansının haberine göre; 30 yaşında bir kadın, 14 saatin ardından enkazdan çıkarılırken, 16 saat sonra ise kadının sekiz yaşındaki kızı kurtarıldı.

FOTO: AA

Yetkililerin yönlendirmesiyle kentte bir bina enkazına gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri, burada sismik akustik enkaz altı dinleme cihazıyla çalışma yaptı.

Türk arama kurtarma ekiplerinin, çalışmalarını vardiyalar halinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

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Şiddetli deprem nedeniyle 21 Türk’ün konakladığı bir otel de çökmüştü.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Ahmet Yörük, oteldeki Türklerin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.

Otelde bulunan Ercan Yağmur adlı bir Türk, büyük deprem öncesinde küçük sarsıntılar meydana geldiğini söylemiş ve bu nedenle büyük deprem henüz yaşanmadan otelden ayrıldıklarını ifade etmişti.

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Son güncelleme: 09:04 27.11.2019
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