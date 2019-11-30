Son dakika… Balkanlar’daki depremden üzücü haber! Maalesef…

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü oturumundaki konuşmasında, depremdeki ölü sayısının 50’ye yükseldiğini, arama-kurtarma çalışmalarının da tamamlandığını ifade etti.

Anadolu Ajansı’nın aktardığı habere göre; Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise yaralı sayısının 913 olduğunu açıkladı.

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Sahadaki arama-kurtarma çalışmalarına başta Arnavutluk ve Türkiye olmak üzere Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan ve diğer ülkelerden ekipler katıldı.

Ana depremin ardından ikisi 5,6 ve 5,1 büyüklüğünde de olmak üzere yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.