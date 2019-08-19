Balkonda seks fantezisi kanlı bitti

İngiliz Metro gazetesinin haberine göre; olay cumartesi günü yerel saatle 12.30 sıralarında yaşandı. Çift derhal Nice kentindeki Pasteur Hastanesi’ne kaldırıldı.

28 yaşında olduğu öğrenilen kadının ufak sıyrıklarla kurtulduğu öğrenilirken, kadının sevgilisinin üzerine düştüğü ve bu nedenle düşmenin etkisinin azaldığı düşünülüyor. İngiliz adamın ise sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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Güvenlik güçleri, çiftin sarhoş ya da uyuşturucu etkisi altında olup olmadıklarını ve balkondan başka biri tarafından itilip itilmediklerini soruşturuyor.