Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı: ABD’den Türkiye karşı bir hamle daha!

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin Demokrat Başkanı Eliot Engel ile Komite’nin üst düzey Cumhuriyetçi üyesi Mike McCaul, Türkiye’nin terör örgütü YPG’ye karşı başlattığı harekâtla ilgili olan Türk yetkilileri ve bankları yaptırım listesine almayı öngören bir tasarı sundu.

Sert yaptırımlar içeren tasarı, Suriye’deki Türk güçlerine giden silahların durdurulmasını ve Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye’ye karşı halihazırdaki yaptırımların yürürlüğe sokulmasını öngörüyor.

Benzer bir yaptırım paketi içeren tasarı, Cumhuriyetçilerin dış politika konularında önde gelen isimlerinden Senatör Lidsey Graham ile Demokrat Senatör Chris Van Hollen tarafından Senato’ya sunulmuştu.

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Bu gelişmenin hemen ardından Temsicliler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleri devreye girmişti. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nde görev yapan 29 Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Türkiye’ye yaptırım öngören bir tasarı sunacaklarını açıklamıştı.

Tasarıya öncülük eden Liz Cheney, “Türkiye, bölgede Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırdığı için ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmalı” ifadesini kullanmıştı.

Tasarıda imzası bulunan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Jodey Arrington da, “Başkan Trump, Suriye’de sınırı aşarsa Türkiye’nin ekonomisini tamamıyla yok edeceğini açıkça söyledi. Ve bu yasa, ABD’ye o sözü yerine getirmek için bazı araçlar sağlıyor” ifadesini kullanmıştı.

Bu tasarıların pratikteki etkisinin nasıl olacağı ise henüz belli değil. Ancak karar tasarılarının yasalaşması için Kongre’nin iki kanadından da geçmesi ve ardından Başkan Trump tarafından onaylanması gerekiyor.