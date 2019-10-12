Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı: Bu yaptığı açık ve net alçaklık, karaktersizlik

Dün gece saatlerinde Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Ayn el Arap’taki (Kobani) bir ABD gözlem noktasının Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulduğu yolunda bir iddia ortaya atıldı.

Konuya ilişkin ABD’den gelen ilk açıklama isimsiz bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisine aitti.

Pentagon yetkilisi, Suriye'de Ayn el Arap yakınlarında ABD askerlerine ait bir gözlem noktasının yakınlarında patlama olduğunu, ancak bu patlamanın kimler tarafından gerçekleştirildiğini henüz tespit edemediklerini belirtti.

Yetkili, “Amerikan askerlerine yönelik bilinçli bir saldırı olduğuna inanmıyoruz” değerlendirmesinde de bulundu.

İlerleyen saatlerde Pentagon Sözcüsü Albay Brook Dewalt de bir açıklama yaptı. Dewalt’ın açıklamasında da saldırının ABD gözlem noktasında değil, gözlem noktasının birkaç yüz metre uzağında yaşandığını teyit etti.

Ancak Pentagon Sözcüsü, ABD gözlem noktasına birkaç yüz metre yakınının TSK pozisyonlarından top atışı altına alındığını öne sürdü.

AÇIK AÇIK YALAN SÖYLEDİ

Tüm bu bilgiler ışığında eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından göreve getirilen ve bir süre Donald Trump yönetimiyle çalışıp görevinden ayrılan Brett McGurk, Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Açık bir manipülasyon niteliği taşıyan mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuzey Suriye’deki ABD karakolunu doğrudan ve kasten vurulduğunu öne sürdü.

McGurk mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türk güçleri, kuzey Suriye’de ilan edilen bir ABD ordusuna ait karakola ateş açtı. Türkiye, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın iki saat önce teyit ettiği üzere, tüm lokasyonlarımızı grid koordinatlarına kadar biliyor. Bu, yanlışlıkla değildi.”

AKAR: SÖZKONUSU DEĞİL

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı da, ABD’nin gözlem noktasına herhangi bir atışın söz konusu olmadığını bildirdi.

Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır hattındaki harekât merkezinden bir bilgilendirme yaptı.

Bakan Akar, “Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değil. Zaten karargâhlarımızla ABD’liler arasında gerekli koordinasyon yapılıyor” diye konuştu.