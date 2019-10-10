Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum… Türk askeri ilerliyor

Rus Sputnik ajansının bölgeden bildiren muhabiri ise bu sabah Türk askerlerinin Tel Abyad’daki YPG noktalarını vurmayı sürdürdüğünü aktardı.

Sputnik muhabirine göre; Türk güçleri kısa süre içinde Resulayn’ın merkezine girmeye hazırlanıyor. Askerlerin ilerlemek için beklediği ve şimdiye kadar YPG güçleriyle herhangi bir çatışmaya girilmediği ifade edildi.

Barış Pınarı Harekârı dün saat 16.00’da hava harekâtıyla başladı. Dün gece saat 22.35 sularında da kara harekâtına geçildi.

Türk uçakları dün Tel Abyad ve Resulayn’daki YPG hedeflerini havadan vurmuştu.

Bugün Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefin ateş altına alındığını” açıkladı.

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Çeşitli üs komutanlıklarından havalanan jetlerin görev aldığı harekata havadan erken ihbar ve kontrol uçakları eşlik etti, tanker uçakları havada hazır bekledi, harekatta

İHA ve SİHA’lar da görev aldı.