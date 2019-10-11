Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı: İşte önyargının fotoğrafı! Ortada hiçbir şey yokken…

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı sırasında sivillere yönelik “insafsız ve orantısız” herhangi bir girişimde bulunması halinde ABD’nin cezalandırıcı tedbirler alacağını söyledi.

Reuters’ın haberine göre; söz konusu yetkili, “Etnik temizlik, bilhassa sivillere yönelik ayrım gözetmeden gerçekleştirilen topçu ateşi ve diğer atışlar buna dahil” dedi.

ABD’nin şu anda bu tarz eylemleri izlediğini belirten yetkili, “Şimdiye kadar kayda değer bölge bir örnek görmedik” ifadesini kullandı.

ÖNCE SENATO, ŞİMDİ TEMSİLCİLER MECLİSİ

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen'ın Türkiye aleyhine Senato'daki girişimlerinin hemen ardından şimdi de Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler devreye girdi.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi'ndeki 29 Cumhuriyetçi, Türkiye'ye yaptırım öngören bir tasarı sunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi Liz Cheney, “Türkiye, bölgede Kürt müttefiklerimize acımasızca saldırdığı için ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalmalı” açıklaması yaptı.