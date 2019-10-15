Son dakika… Barış Pınarı Harekâtı: Skandal kararın ardından ABD’nin iki numarası Türkiye’ye geliyor

Mike Pence, Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la konuştuğunu ve Suriye’de hemen ateşkes ilan edilmesi yolundaki talebini ilettiğini aktardı.

ABD’nin iki numarası, “ABD, Türkiye’ye Suriye’yi işgal etmek için yeşil ışık yakmadı” ifadesini kullandı.

Başkan Yardımcısı Pence, Trump’ın kendisinden ateşkese aracılık etmek üzere Ankara’ya gidecek bir heyete başkanlık etmesini istediğini de sözlerine ekledi.

ABD’den Pence başkanlığında Türkiye’ye gelmesi planlanan heyete Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın da katılması bekleniyor.

Öte yandan Pence, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Ayn el Arap’a (Kobani) yönelik bir operasyon yapmama taahhüdünde bulunduğunu da aktardı.