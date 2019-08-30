Son dakika… Barış umudu… Görüşmeler yeniden başlayabilir

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela’nın başkenti Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te Çin resmi ajansı Xinhua’ya açıklamalarda bulundu.

Maduro, muhalefetle Norveç’in arabuluculuğunda yürütülen ancak askıya alınan görüşmelere ilişkin, “Norveç hükümetiyle temas kurduk, birçok toplantı yapıldı ve Venezuela muhalefeti temsilcileriyle de tekrar temas kurduk” dedi.

Barbados’ta yürütülen görüşmeler hakkında yakında iyi haberlerin çıkacağına işaret eden Maduro, “Ben görüşmelerin sürekli hale gelmesi, her türlü zorluğun, fırtınanın üzerinden gelecek ve barış için kalıcı bir müzakere masası kurulması adına teklifte bulundum” ifadesini kullandı. AA