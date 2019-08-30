Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Barış umudu… Görüşmeler yeniden başlayabilir

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin ABD'deki mal varlıklarının dondurulmasının ardından, ülkede kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun bu yaptırımı desteklemesi nedeniyle muhalefetle yapılan fakat askıya alınan görüşmelerin tekrar başlayabileceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
08:24 -
Haberler Dünya
Son dakika… Barış umudu… Görüşmeler yeniden başlayabilir

Devlet Başkanı Maduro, Venezuela’nın başkenti Caracas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te Çin resmi ajansı Xinhua’ya açıklamalarda bulundu.

Maduro, muhalefetle Norveç’in arabuluculuğunda yürütülen ancak askıya alınan görüşmelere ilişkin, “Norveç hükümetiyle temas kurduk, birçok toplantı yapıldı ve Venezuela muhalefeti temsilcileriyle de tekrar temas kurduk” dedi.

Barbados’ta yürütülen görüşmeler hakkında yakında iyi haberlerin çıkacağına işaret eden Maduro, “Ben görüşmelerin sürekli hale gelmesi, her türlü zorluğun, fırtınanın üzerinden gelecek ve barış için kalıcı bir müzakere masası kurulması adına teklifte bulundum” ifadesini kullandı. AA

Son güncelleme: android-time 09:17 30.08.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more