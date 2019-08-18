Son dakika… Baroların kararı ABD basınında manşet oldu

Yargıtay Başkanlığı’nın Adli Yıl Açılış Töreni’ni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenleme kararına tepkiler ABD basınının da gündemine oturdu. Ülkenin saygın mecralarından Bloomberg, Yargıtay binası yerine Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda 2 Ekim’de düzenlenecek törene katılmayan baroların bu tutumunu manşetlerine taşıdı. Taylan Bilgiç imzalı haberde, “Erdoğan, Saray’daki töreni boykot eden avukatlardan bir test tepki ile karşı karşıya” başlığı kullanılırken İstanbul Barosu Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu’nun da sözlerine yer verdi.

Türkiye Barolar Birliği’nin katılım gerçekleştireceği tören hakkında, “Türkiye’de barolar ilk defa Yargıtay Başkanlığı’nın törenini boykot ediyor ve güçler ayrılığı ilkesinin altını çiziyor. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yerel seçimde aralarında Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’un da olduğu birçok şehri kaybetmesinden sonra yakın müttefiklerinin eleştirilerine maruz kalan Erdoğan’ın yaşadığı son misilleme” ifadesi kullanıldı.

İstanbul Barosu’nun yaptığı yazılı açıklamaya yer verilen haberde, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nun açıklamaları yer alıyor. Telefon aracılığıyla Bloomberg’e demeç veren Durakoğlu, “Güçler ayrılığı ilkesi yok edildi. Yargıtay’ın törenin gerçekleşeceği mekanın seçimi onların bu konuda ne tarafta olduğunu gösteriyor. Eğer Erdoğan ve Yargıtay mesajı almazsa başka protestolar da gerçekleşebilir” dedi.