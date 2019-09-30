Başbakanlık’tan yalanlama: Gazetecinin baldırını sıkmadı

İddiayı ortaya atan gazeteci Charlotte Edwardes ise “Başbakan bu olayı hatırlamıyorsa belli ki benim hafızam onunkinden daha iyi” dedi.

Dün Sunday Times gazetesine yazan Edwardes, olayın 1999’da, Boris Johnson’ın Spectator dergisinin editörü olduğu dönem derginin ofisinde yaşandığını öne sürmüştü.

BBC Türkçe’nin haberine göre; Edwardes’ın yazısı, İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin yıllık olağan konferansının başladığı gün yayınlandı.

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Yemekte kendisinin Johnson’ın yanında oturduğunu ve epeyce şarap içildiğini belirten Edwardes, “Masanın altında Johnson’ın eliyle baldırımı sıktığını hissettim” diye yazdı.

Yemekte kendisinin Johnson’ın sağında oturduğunu, onun solunda ise bir başka kadının bulunduğunu belirten Edwardes, yemekten sonra olanları diğer kadına anlattığında, Johnson’ın ona da aynı şeyi yapmış olduğunu öğrendiğini ifade etti.

BAKAN: ONU İYİ TANIYORUM, SÖZLERİNE GÜVENİYORUM

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise Başbakanlık açıklaması öncesi verdiği demeçte, Edwardes’in iddialarını hafife alma niyeti olmadığını söyledi.

Channel 4 Televizyonu’na konuşan Hancock, Edwardes’e inanıp inanmadığına dair soruya, “Charlotte’ı iyi tanıyorum ve sözlerine güveniyorum” diye yanıt verdi.

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Üç hafta önce Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı görevinden istifa eden Amber Rudd da Edwardes’e desteğini açıkladı.

Boris Johnson, geçen hafta da 2008-2016 yılları arasında Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde görevi kötüye kullanmakla suçlanmış, hakkında cezai soruşturma açılıp açılmayacağına dair inceleme başlatılmıştı.

Johnson’a yönelik iddialar, Jennifer Arcuri adlı iş kadınıyla arkadaşlığı ve ilişkisiyle ilgili.

Amerikalı eski model Arcuri’nin, Johnson’ın belediye başkanlığı sırasında daha önce reddedildiği bazı görevler için yurt dışına gittiği ve yaklaşık 14 bin dolar sponsoruk geliri elde ettiği öne sürülüyor.