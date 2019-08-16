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Son dakika… Başkent değiştiriyorlar! Liderleri teklifi resmen sundu

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bugün resmen Parlamento'ya teklifte bulunarak, ülkenin başkentini Cakarta'dan Kalimantan'a taşımak için gereken hamleyi yaptı.

Sozcu.com.tr
07:50 -
Haberler Dünya
Son dakika… Başkent değiştiriyorlar! Liderleri teklifi resmen sundu

Reuters’ın haberine göre; Widodo teklifini Parlamento’daki ulusa sesleniş konuşması sırasında, ülkenin bağımsızlığının 74’üncü yıldönümünden bir gün önce yaptı.

Başkanlıktaki ikinci dönemi için ekim ayında yemin edecek olan Widodo, “Bu vesileyle, ulusal başkentimizi Kalimantan’a taşımak için izninizi istiyorum” ifadesini kullandı.

Başkentin sadece bir ulusal kimlik sembolü olmadığını, aynı zamanda ülkenin gelişimini temsil ettiğini savunan Widodo, “Bu, ekonomik eşitlik ve adaletin gerçekleştirilmesi için” dedi.

Son güncelleme: android-time 07:56 16.08.2019
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