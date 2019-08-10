Son dakika… Bayram heyecanı başladı: Trenler doldu taştı, berberlerin önünde sıralar oldu

Reuters haber ajansı, birçok farklı ülkedeki foto muhabirlerinden gelen fotoğrafları servis etti… Birçok ülkede Kurban Bayramı coşkusu yaşanırken, özellikle Irak, Bangladeş, Filistin, Yemen, Bahreyn ve Hindistan gibi ülkelerde ilginç görüntüler yaşandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’da birçok insan bayram öncesi berber ve kuaförlere akın etti. Pazar yerine giden çocuklar ve yaşlılar hediyelik eşya ve aksesuar satın aldı.

Bangladeş’te de bayram hareketliliği vardı. Binlerce insan bayram dolayısıyla memleketine gitmek için toplu ulaşıma hücum etti. Biletler erkenden bitince çok sayıda Bangladeşli vagonların tavanından ve kapısından sarkarak yolculuk yapmayı göze aldı.

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarında kurulan pazarlarda kurbanlık alışverişi yapıldı. Sıkı geçen pazarlıklar sırasında alıcılar ve satıcılar yere oturarak pazarlığa devam etti.

18 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Karaçi’de bayram telaşı biraz erken başladı… Zira çarpık kentleşme dolayısıyla otlayacak yer bulamayan kurbanlık besiler çatılarda besleniyordu. Çatıda yaşayan kurbanlıkların pazara götürülmesi için önce dev bir vinç aracılığıyla metrelerce yüksekteki çatıdan indirilmesi gerekiyordu.