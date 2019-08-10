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Son dakika… Bayram heyecanı başladı: Trenler doldu taştı, berberlerin önünde sıralar oldu

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı heyecanı bugün itibariyle başladı... Türkiye'de de milyonlarca insan bayram için hazırlıklara başlarken, uluslararası ajansların servis ettiği fotoğrafta Bangladeş'ten Irak'a birçok ülkede Kurban Bayramı ile ilgili ilginç kareler dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr
08:29 -
Haberler Dünya
Son dakika… Bayram heyecanı başladı: Trenler doldu taştı, berberlerin önünde sıralar oldu

Reuters haber ajansı, birçok farklı ülkedeki foto muhabirlerinden gelen fotoğrafları servis etti… Birçok ülkede Kurban Bayramı coşkusu yaşanırken, özellikle Irak, Bangladeş, Filistin, Yemen, Bahreyn ve Hindistan gibi ülkelerde ilginç görüntüler yaşandı.

Bayram öncesi Irak’ta kadını erkeği kuaför ve berberlere adeta hücum etti.

Irak’ın başkenti Bağdat’da birçok insan bayram öncesi berber ve kuaförlere akın etti. Pazar yerine giden çocuklar ve yaşlılar hediyelik eşya ve aksesuar satın aldı.

Irak’ta kuaförler doldu taştı.

Bangladeş’te de bayram hareketliliği vardı. Binlerce insan bayram dolayısıyla memleketine gitmek için toplu ulaşıma hücum etti. Biletler erkenden bitince çok sayıda Bangladeşli vagonların tavanından ve kapısından sarkarak yolculuk yapmayı göze aldı.

Bangladeş’te bayram dolayısıyla memleketine gitmek isteyenler sıkış tepiş trenlere bindi.

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarında kurulan pazarlarda kurbanlık alışverişi yapıldı. Sıkı geçen pazarlıklar sırasında alıcılar ve satıcılar yere oturarak pazarlığa devam etti.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin yakınlarındaki Al Manashi köyünde sıkı pazarlık vardı. Kurbanlık satıcısı ile alıcı arasındaki pazarlık uzayınca taraflar yere oturarak fiyatta anlaşmaya çalıştı.

18 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Karaçi’de bayram telaşı biraz erken başladı… Zira çarpık kentleşme dolayısıyla otlayacak yer bulamayan kurbanlık besiler çatılarda besleniyordu. Çatıda yaşayan kurbanlıkların pazara götürülmesi için önce dev bir vinç aracılığıyla metrelerce yüksekteki çatıdan indirilmesi gerekiyordu.

Pakistan’ın Karaçi kentinde çarpık kentleşme ve kuraklık sebebiyle evlerin çatılarında beslenen kurbanlıklar vinç aracılığıyla indirilerek pazara götürülebildi.

Bangladeşliler bayram dolayısıyla Kamlapur Tren İstasyonu’na akın etti.

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