Son dakika… Bekleyiş bitti, Trump resmen “Bağdadi öldü” dedi

ABD Başkanı Donald Trump sabah saatlerinde paylaştığı, “Büyük bir şey oldu” tweet’i ile ilgili beklenen basın toplantısını gerçekleştiriyor. Trump, 4 saat süren operasyonla ilgili olarak ilk kez konuştu. Trump, “Bağdadi öldü” derken terör örgütü elebaşının ağlayarak çığlıklar içinde öldüğünü duyurdu.

Trump, Bağdadi’nin üzerindeki intihar bombacısı yeleğiyle kendini ve 3 çocuğunu öldürdüğünü söylerken yapılan DNA testi ve sonuçlarında bundan tamamen emin olduklarını dile getirdi. IŞİD’in gelecekte yapacakları ile ilgili birçok belgeye ulaştıklarını söyleyen Trump operasyon sırasında hiçbir ABD askerinin yaralanmadığını söyledi. Trump, “Diğer terör örgütlerini hedefe aldık” dedi.

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Trump, “Ebubekir el-Bağdadi ile birlikte çok sayıda iş birlikçisi de öldürüldü. Bağdadi vahşiydi ve vahşi bir şekilde, kaçan bir korkak olarak öldü, ağlayarak sızlanıyordu. Bir köpek gibi öldü artık kimseye zarar veremez. Şimdi artık dünya çok daha güvenli bir yer” dedi.

Trump, Bağdadi’nin iki eşinin de üzerinde intihar bombası yeleği olduğunu söylerken bu kişilerin bomba patlamadan önce öldürüldüğünü aktardı. Trump, “Bağdadi’nin cesedine DNA testini saldırıdan 15 dakika sonra olay yerinde yaptık” dedi. Trump, “Bağdadi çocuklarını canlı kalkan olarak kaçarak binanın altındaki tünele girdi ve yakalanacağını anlayınca bombayı patlattı” dedi.

Trump, “Rusya’ya, Türkiye’ye, Suriye’ye ve Irak’a operasyona destek verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu çok tehlikeli bir görevdi” dedi.

Trump, Bağdadi’ye daha önce de operasyon yapmak istediklerini söylerken terörist elebaşının sürekli yer değiştirdiğini ve planlarının bu sebeple değiştiğini dile getirdi. Trump operasyonu canlı yayında izlediğini söylerken, “Bir film izler gibi mükemmeldi. Oradaki teknoloji bile harikaydı” ifadesini kullandı. Trump operasyon sırasında gemi ve uçaklar kullanıldığını duyururken operasyon için getirilen bir robotun kullanılmadığını söyledi.

TRUMP’TAN BİR GARİP TÜRKİYE AÇIKLAMASI

1 saatlik 10 dakikalık tehlikeli bir bölgeden uçtuk. Bazı liderler bunun en tehlikeli noktası olduğunu düşündük dolayısıyla çok sessizdik. Giriş ve çıkış uçuşları çok tehlikeliydi, çok fazla ateşlenebilirdik. Rusya hava sahasını açtı. Rusya harikaydı, Irak harikaydı. Gerçekten harika bir iş birliği gerçekleştirdik” dedi.

Trump, gelen sorular üzerine Türkiye’ye methiyeler düzerken, “Türkiye bizim oraya gireceğimizi biliyordu, zorluk çıkarmadı. Bazı bölgelerden geçtik, onlar da harikaydı hiç sorun çıkarmadılar, onlar da bize ateş edebilirdi biz de onları ortadan kaldırabilirdik. Ama bu olmadı. Bize ateş açanlar ortadan kaldırıldı. Havadan vuruldular yani” ifadesini kullandı.

Operasyonun 2 haftalık bir süreç içerisinde gerçekleştiğini söyleyen Trump, “Ekibimizde çok parlak ve çok zeki insanlar var. Birkaç hafta çok iyi gözlem altındaydı, çok parası vardı ve bir anda planını değiştiriyordu. Orada olduğunu biliyorduk ve yüzde 100 emin olmanız mümkün değildi. Teyidi aldık ve oraya gittiğimizde çok büyük ateş gücüyle karşılaştık. Ama askerler çok iyiydi. Çok sayıda terörist oldu onun rakamını da açıklayacağız” dedi.

“SADECE BİR KÖPEK YARALANDI”

Trump, ABD askerlerine eşlik eden bir köpeğin tünellerde yaralandığını dile getirdi. Trump gelen sorular üzerine köpeğin durumunun iyi olduğunu ve çok başarılı ve akıllı bir köpek olduğunu söyledi.

Rusya’ya da bilgi verdiklerini belirten Trump, “Ruslar neden geldiğimizi bilmiyorlardı, onlara ‘mutlu olacaksınız’ dedik. Onlar da ‘bize söylediğiniz için çok teşekkür ederiz’ dediler. Onların kontrolünde olan bölgeden geçeceğimizi biliyorlardı. Ancak neden girdiğimizi bilmiyorlardı” dedi.

Trump, operasyon detaylarını Demokratlarla paylaşmadıklarını söylerken, operasyonun güvenliği için bunu duyurmadıklarını söylerken, “Washington’da çok fazla sızıntı var. Askerlerimize zarar gelmemesi için operasyonu duyurmadık. Çok az kişinin haberi vardı. Bir sızıntı ekibin tamamen ölmesine sebep olabilirdi” dedi.

Trump askerlerin operasyondan sonra nereye gittiğini söylemezken, “Dost bir ülkeye gittik” dedi.

“TÜRKİYE SINIR GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HAKLI”

Trump bölgeden çekileceklerini ama petrolü korumak için orada asker bulunduracaklarını söylerken, Türkiye’nin de sınır güvenliği konusunda haklı olduğunu dile getirdi. Trump, “Güvenli bölge var ama güvenli bölge güvenli değil. Kürtlerle 3 günlük savaş sonrasında anlaşmak daha kolay oldu. Türkiye binlerce kişiyi kaybetti yıllarca güvenli bölge istiyordu” dedi. Trump, “Avrupa ülkeleri çok büyük bir hayal kırıklığı oldular. Onları bizzat aradık, birçok Avrupa ülkesinden IŞİD’e katıldılar ve onları sınırlarınıza bırakacağız dedik. ABD bunlara para harcayacak değil” dedi.

Çok sayıda IŞİD’liyi canlı ele geçirdiklerini söyleyen Trump, Bağdadi’nin 11 çocuğunun da güvenilir kişilere teslim ettiğini vurguladı.

Trump, “Operasyonda sadece ABD askerleri vardı ama iş birliği yaptı. Rusya’nın kontrol ettiği bölgenin üzerinden geçtik. İş birliği yaptık. Onlar da IŞİD’den nefret ediyor çünkü” dedi.

Trump, “Kendi istihbaratımızı kendimiz topladık, harika insanlarımız vardı. Kendi insanlarımızı kullanınca yapacaklarımız muhteşem” ifadesini kullandı.

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