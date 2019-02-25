Son dakika… Berlin: “Venezuela’ya yaptırımı düşünüyoruz”

Tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi krizini yaşayan Venezuela ile ilgili Almanya’dan çok sert bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, katıldığı basın toplantısında Venezuela’da yaşananları yakından takip ettiklerini duyurdu.

Adebahr, “Maduro ve ona yakın olan kurmaylarına bir an önce başlatılmak üzere yaptırımı görüşüyoruz. Amacımız Venezuela halkının yaşamlarını kötüleştirmek değil. Bu şekilde bir yaptırımı destekliyoruz” dedi.

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