Son dakika… Beyaz Saray’dan flaş Suriye açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD’nin Suriye’den çekilme süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

“200 KİŞİLİK GRUP BİR SÜRE DAHA KALACAK”

Sanders, açıklamasında, “Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye’de bir süre daha kalacak.” ifadesini kullandı.

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Konuyla ilgili başka bir detay vermeyen Sanders’ın açıklamasının Erdoğan-Trump görüşmesinin hemen ardından yapılması dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye’de IŞİD terör örgütünün neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini ve artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini ifade etmişti. AA