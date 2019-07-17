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Son dakika… Beyaz Saray’dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Beyaz Saray'dan yapılan Türkiye'nin S-400 satın almasıyla ilgili açıklamada, "Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alma kararı Türkiye’nin F-35 programına katılımını imkansız kılmaktadır" denildi.

21:34 -
Haberler Dünya
Son dakika… Beyaz Saray’dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Beyaz Saray, “F-35 bu uçakların gelişmiş kapasitesi hakkında bilgi sahibi olmak için kullanılacak Rus istihbarat toplama platformu ile bir arada bulunamaz” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, “ABD, Türkiye’ye Patriot satmaya çalıştı. ABD, Türkiye’nin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışyor. İlişkilerimizin güçlü olduğu taraflar da var her şey F-35’e bağlı değil” denildi.

Ayrıca Pentagon’dan da Türkiye’nin S-400 almasıyla ilgili gerçekleştirilecek açıklamanın TSİ 22:00’de yapılması bekleniyor.

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Son güncelleme: android-time 21:42 17.07.2019
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